Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Вильнюсский уезд
Тракайский район
Жильё в Paluknys Eldership, Литва
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом
Talkotiskes, Литва
153 м²
Количество этажей 1
€ 270,000
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ В ВИЧ-ИНДИЦИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ИЛИ ЧЕЛОВЕКА? МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НОВО…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
47 м²
5/7 Этаж
€ 220,000
2-комнатная квартира на продажу в Spy, Cairnaw g. 17. Квартира только что меблирована, вы мо…
Дом
Вильнюс, Литва
136 м²
Количество этажей 1
€ 399,000
CLASS OF THE EPDATE, ITIN QUALITY STATES 1 HOUSE COUNTRY CENTRO - UPELIO G.! ...............…
Квартира 3 комнаты
Seniava, Литва
3 Количество комнат
77 м²
1/3 Этаж
€ 149,000
ПОРЯДОК 3-Й КОМНАТЫ WARM G. -------------------------------------------------- -------------…
Дом
Karliskes, Литва
160 м²
Количество этажей 2
€ 290,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ АНТ ВЫСОКОГО ЭКДЖЕРА КРАНТО Это место для вас, если вы мечтаете реализов…
Дом
Ringaudai, Литва
126 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат
64 м²
4/5 Этаж
€ 122,000
3 ROOMS WERE IN THE GREAT CHALLENGE - IN THE WALLEN !!! You will reach the city center or t…
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
78 м²
4/5 Этаж
€ 125,000
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
83 м²
6/9 Этаж
€ 116,000
ПРОДАНО И ТЕПЛО 4kamb. BUTAS С ГОЛОСОВАНИЕМ И БУТИНЕЙ ТЕХНИКОЙ В ЭТОМ ______________________…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
64 м²
4/4 Этаж
€ 184,900
ПРОДАВАТЬ ВЫ ВЫБРАНЫ И ОТОПЛЕНИЕ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В КАРОЛИНИЧЕСКОМ! ПРЕИМУЩЕСТВО: * НОВАЯ С…
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
96 м²
1/2 Этаж
€ 350,000
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат
61 м²
3/4 Этаж
€ 134,000
Параметры недвижимости в Paluknys Eldership, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты