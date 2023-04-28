Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Тракайский район

Жильё в Paluknys Eldership, Литва

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Talkotiskes, Литва
Дом
Talkotiskes, Литва
153 м² Количество этажей 1
€ 270,000
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ В ВИЧ-ИНДИЦИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ИЛИ ЧЕЛОВЕКА? МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НОВО…
Квартира 2 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 47 м² 5/7 Этаж
€ 220,000
2-комнатная квартира на продажу в Spy, Cairnaw g. 17. Квартира только что меблирована, вы мо…
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
136 м² Количество этажей 1
€ 399,000
CLASS OF THE EPDATE, ITIN QUALITY STATES 1 HOUSE COUNTRY CENTRO - UPELIO G.! ...............…
Квартира 3 комнаты в Seniava, Литва
Квартира 3 комнаты
Seniava, Литва
3 Количество комнат 77 м² 1/3 Этаж
€ 149,000
ПОРЯДОК 3-Й КОМНАТЫ WARM G. -------------------------------------------------- -------------…
Дом в Karliskes, Литва
Дом
Karliskes, Литва
160 м² Количество этажей 2
€ 290,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ АНТ ВЫСОКОГО ЭКДЖЕРА КРАНТО Это место для вас, если вы мечтаете реализов…
Дом в Ringaudai, Литва
Дом
Ringaudai, Литва
126 м² Количество этажей 2
€ 220,000
Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат 64 м² 4/5 Этаж
€ 122,000
3 ROOMS WERE IN THE GREAT CHALLENGE - IN THE WALLEN !!! You will reach the city center or t…
Квартира 4 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 78 м² 4/5 Этаж
€ 125,000
Квартира 4 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат 83 м² 6/9 Этаж
€ 116,000
ПРОДАНО И ТЕПЛО 4kamb. BUTAS С ГОЛОСОВАНИЕМ И БУТИНЕЙ ТЕХНИКОЙ В ЭТОМ ______________________…
Квартира 3 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 64 м² 4/4 Этаж
€ 184,900
ПРОДАВАТЬ ВЫ ВЫБРАНЫ И ОТОПЛЕНИЕ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В КАРОЛИНИЧЕСКОМ! ПРЕИМУЩЕСТВО: * НОВАЯ С…
Квартира 4 комнаты в Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 96 м² 1/2 Этаж
€ 350,000
Квартира 3 комнаты в Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат 61 м² 3/4 Этаж
€ 134,000

Параметры недвижимости в Paluknys Eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти