Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Расейнский район

Купить недвижимость в Paliepiu seniunija, Литва

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 комнатв Ketvergiai, Литва
Дом 5 комнат
Ketvergiai, Литва
5 Количество комнат 327 м²
€ 352,975
Литва, Клайпедский район, деревня Кетвергяй, в очень красивом месте, недалеко от леса, на по…
Домв Nedzinge, Литва
Дом
Nedzinge, Литва
37 м² Количество этажей 1
€ 12,000
SODY SODY В НЕДЗИНГОМ Продается участок жилой недвижимости с усадьбой 38.11 в красивом горо…
Квартира 1 комнатав Pustalaukis, Литва
Квартира 1 комната
Pustalaukis, Литва
1 Количество комнат 25 м² 3/4 Этаж
€ 95,000
1 комнатная квартира на продажу в Пилате, Битен-стрит. Идеальное место для тех, кто хочет жи…
Квартира 3 комнатыв Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат 71 м² 2/3 Этаж
€ 126,000
УВЕРЕНЫ В КАЖДУЮ ЖИЗНЬ, ТАК ИНВЕСТИЦИИ ! Продается 3 к. квартира в Маскале, Лелион г. 1. / …
Домв Tubiai, Литва
Дом
Tubiai, Литва
1 455 м² Количество этажей 5
€ 50,000
НОГИ ИНВЕСТИЦИИ!!!ПРОДАЕТСЯ НЕОБХОДИМОЕ СТАТ 5 ВЫСОКОЕ С ПРОЕКТАМ МЫ ХОРОШО В ГОНКЕ КРЕСТОВ …
Домв Paltiskiai, Литва
Дом
Paltiskiai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 211,000
79,62 кв.м. дом с 3,77 а. участок корзины, рома, каунас ДОМ . Адрес – Реверсии г., Рома, …
Квартира 1 комнатав Каунас, Литва
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат 37 м² 2/3 Этаж
€ 129,999
UNICIAL 1 НОМЕР КУПИТЬ, В СОВЕТЕ СТАРЫЙ СЕНАМЕСТ, В ГАТЕРЕ РАМИОО!!! ПРЕИМУЩЕСТВО: •Историч…
Квартира 2 комнатыв Naujakiemis, Литва
Квартира 2 комнаты
Naujakiemis, Литва
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 88,800
САМОЛЕТНЫЙ СВЕТ 2 НЕЗАКОННЫХ НОМЕРА КУПИТЬ, В КАРОЛИНИЧЕСКОМ! В районе Каролины вы найдете…
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 66 м² 3/8 Этаж
€ 293,000
СОВРЕМЕННО ДЛЯ ПРОДАЖИ, 3 КОМНАТЫ БЫЛИ В СОБСТВЕННОСТИ ВАШИХ ВАШИХ, НОВИНКА! _______________…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
84 м² Количество этажей 2
€ 75,000
83,53 кВ это ПРОДАЖА. МОДО ДОМ С НАДЗОРОМ 5,82 А! __________________________________________…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 4/4 Этаж
€ 48,500
Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Паланга поможет вам быстр…
Квартира 3 комнатыв Stetiskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Stetiskiai, Литва
3 Количество комнат 86 м² 2/3 Этаж
€ 119,000
В КАНАВЕРЕ, СТЕПИЧЕСКИЙ МИКРОРАЙОН, J. СПАСИБО Г. В Живом доме, окруженном бородой и разруше…

Параметры недвижимости в Paliepiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти