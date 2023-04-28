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Жильё в Палянтинское староство, Литва

1 объект найдено
Дом в Палянтинис, Литва
Дом
Палянтинис, Литва
160 м² Количество этажей 1
€ 52,900
ДОМ С ДАЛИННЫМИ ВСУТСТВИЯМИ ШЕЛКА R. SAV., PALENTIN K. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - общая площадь - …

Параметры недвижимости в Палянтинское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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