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Таунхаусы в Палангское городское самоуправление, Литва

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Паланга, Литва
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паланга, Литва
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в эксклюзивном месте Паланги, рядом с морем и Ботаническим парком. Это пр…
€780,000

Параметры недвижимости в Палангское городское самоуправление, Литва

недорогая
элитная
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