Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Клайпедский уезд
  4. Палангское городское самоуправление
  5. Паланга
  6. Дома

Купить дом с бассейном в Паланге, Литва

1 объект найдено
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
576 м² Количество этажей 2
€ 560,000
ПАЛАНГА - ПУТИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - ЖИВОЙ ДОМ С ПОЧВЫМИ ПАТАЛЬПОМИСАМИ. Построен в 2016 году, 10…
Realting.com
Перейти