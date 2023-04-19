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Купить дом в Pakuonio seniunija, Литва

Pakuonis
2
2 объекта найдено
Домв Pakuonis, Литва
Дом
Pakuonis, Литва
56 м² Количество этажей 2
€ 21,500
Часть дома 56,28 кв.м и часть земельного участка 12,5 а, возможна переезд на другую недвижим…
Домв Pakuonis, Литва
Дом
Pakuonis, Литва
121 м² Количество этажей 1
€ 63,000
SODY SODY В ПАКЕТЕ, ПУТЬ R. Это отличный выбор и для молодых семей, поскольку в этом городе …

Параметры недвижимости в Pakuonio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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