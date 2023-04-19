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Купить квартиру в Pakalniskiu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Pakalniskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Pakalniskiai, Литва
3 Количество комнат 64 м² 3/5 Этаж
€ 48,000
3-комнатная квартира на продажу в центре города, Каштановая улица, Радвилишкис. Рядом со шко…

Параметры недвижимости в Pakalniskiu seniunija, Литва

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