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Квартиры в Pagiriai Eldership, Литва

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Baltoji Voke, Литва
Квартира 4 комнаты
Baltoji Voke, Литва
4 Количество комнат 165 м² 1/2 Этаж
€ 175,000
Квартира 2 комнаты в Gojus, Литва
Квартира 2 комнаты
Gojus, Литва
2 Количество комнат 51 м² 2/2 Этаж
€ 91,800
ПРОДАНО ВАМ И ПРОЦЕДУРА 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В ОБУЧЕНИИ, J. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ Г. Квартира расположена…
Квартира 2 комнаты в Baltoji Voke, Литва
Квартира 2 комнаты
Baltoji Voke, Литва
2 Количество комнат 35 м² 4/6 Этаж
€ 99,000
ПРОДАНО ТЕПЛО И МОЛОДЕЖНЫЕ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ РЕМОНИИ, В КАРПЕРЕ КАРПЕРА, РУКОВОД…
Квартира 2 комнаты в Baltoji Voke, Литва
Квартира 2 комнаты
Baltoji Voke, Литва
2 Количество комнат 50 м² 1/2 Этаж
€ 65,000
ПРОДАНО В РАМИО 2-й КОМНАТЫ, ЕСТЕСТВЕННО В МЕСТЕ ПАР В БОЛЬШИХ ПАНЕРАХ! Поселок окружен дере…

Параметры недвижимости в Pagiriai Eldership, Литва

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