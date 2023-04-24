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Жильё в Pagiriai Eldership, Литва

15 объектов найдено
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
255 м² Количество этажей 2
€ 350,000
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
165 м² Количество этажей 2
€ 175,000
Квартира 4 комнаты в Baltoji Voke, Литва
Квартира 4 комнаты
Baltoji Voke, Литва
4 Количество комнат 165 м² 1/2 Этаж
€ 175,000
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
115 м² Количество этажей 1
€ 159,000
ИСКУССТВА В BESIVYSTANDS В LIVACIETING A + КЛАСС ОДИН ВЫСОКИЙ В ДОМЕ, ВИЛЬОН РАЙ. Уютный и …
Квартира 2 комнаты в Gojus, Литва
Квартира 2 комнаты
Gojus, Литва
2 Количество комнат 51 м² 2/2 Этаж
€ 91,800
ПРОДАНО ВАМ И ПРОЦЕДУРА 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В ОБУЧЕНИИ, J. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ Г. Квартира расположена…
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
218 м² Количество этажей 2
€ 275,000
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, СОЗДАННОЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ИНТЕНДЕНТНЫМ БИЗНЕСОМ С 17.63 РАЗДЕЛОМ ЗЕМ…
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
115 м² Количество этажей 1
€ 159,000
ИСКУССТВА В BESIVYSTANDS В LIVACIETING A + КЛАСС ОДИН ВЫСОКИЙ В ДОМЕ, ВИЛЬОН РАЙ. Уютный и …
Квартира 2 комнаты в Baltoji Voke, Литва
Квартира 2 комнаты
Baltoji Voke, Литва
2 Количество комнат 35 м² 4/6 Этаж
€ 99,000
ПРОДАНО ТЕПЛО И МОЛОДЕЖНЫЕ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ РЕМОНИИ, В КАРПЕРЕ КАРПЕРА, РУКОВОД…
Дом в Pagiriai, Литва
Дом
Pagiriai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 120,000
ПОДЕЛИТЬСЯ APDAILIES 80 KV.M. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ С 6 АРС РАЗДЕЛ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДОМАШНЕЙ ЖИЗН…
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
138 м² Количество этажей 2
€ 185,000
В похмелье, индивидуальный домашний квартал, просторный и удобный 138,19 кв. м., 5 комнаты, …
Квартира 2 комнаты в Baltoji Voke, Литва
Квартира 2 комнаты
Baltoji Voke, Литва
2 Количество комнат 50 м² 1/2 Этаж
€ 65,000
ПРОДАНО В РАМИО 2-й КОМНАТЫ, ЕСТЕСТВЕННО В МЕСТЕ ПАР В БОЛЬШИХ ПАНЕРАХ! Поселок окружен дере…
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
170 м² Количество этажей 2
€ 249,000
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
170 м² Количество этажей 2
€ 249,000
Surrounded by forest, a blocked house is sold on Gairland Street in Vilnius! OBJECT ADVANTA…
Дом в Didieji Lygainiai, Литва
Дом
Didieji Lygainiai, Литва
193 м² Количество этажей 2
€ 199,000
В Вильнюсском районе Гранд Кондайнс к. возле озера Илгуис, индивидуальный 193,32 кв. м. дом …
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
60 м² Количество этажей 1
€ 36,000
60 KV.M ДОМ С 15 A - В ЦЕЛЕ ЛИЧНЫХ ВОЛОК, В ВЫСОКИХ ПАНЕРАХ. ____ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕИМУ…

Параметры недвижимости в Pagiriai Eldership, Литва

с бассейном
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