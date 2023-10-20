ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Литва
Pabradė eldership
Пентхаусы
Пентхаусы в Pabrade eldership, Литва
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Пренай, Литва
2
47 м²
3/5
!!! Новые квартиры с полной установкой !!! ____________________ Вы когда-нибудь мечтали жить…
€98,795
Рекомендовать
Дом с Furnace heating
Rokeliai, Литва
264 м²
2
DU HOME ДЛЯ ОДНОЙ ЦЕНЫ ! Продается жилой дом с фермерским зданием и земельным участком в 16…
€164,658
Рекомендовать
Дом с гаражом, с Furnace heating
Каунас, Литва
67 м²
1
В городе озера, бревенчатый дом площадью 67 кв. М продается на участке площадью 10,49 акра. …
€53,389
Рекомендовать
Дом с балконом, с гаражом, с Domestic equipment
Stavisciai, Литва
196 м²
2
ПРОДАНО СОВРЕМЕННО И ПОЛНО ВКЛЮЧЕНО ДОМА В ШРЕЮ СОВЕТА, В МАЛЕНЬКОМ = = = = = = = = = = <1>…
€274,429
Рекомендовать
Дом с балконом, с бассейном, с асфальтированной дорогой
Григишкес, Литва
400 м²
2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ОТЧЕТЕ ОЗУМИИ В ДОМАШНЕМ ДОМЕ СУДЕРВ К.! Вы ищете место, которое могло бы …
€350,598
Рекомендовать
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
431 м²
4
430 ПРОДАЖА. 51 кВ. М. ЗАВОДО С 5. 47 АРИР МАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ, ДОМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В КУСТР…
€295,996
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Jure, Литва
3
89 м²
1/5
Гера ИНВЕСТИЦИЯ! МОЖЕТ БЫТЬ РАВНО DU BUTUS! Просторные и светлые комнаты на продажу, которые…
€44,907
Рекомендовать
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
143 м²
2
ПРОДАЖА ЧАСТЬ ДОМ. В тех, у кого 2 ГУАРЕС Низкие Шанти - один из самых меняющихся районов …
€163,166
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с Construction Precast, с Local electricity
Jonalaukis, Литва
2
46 м²
1/2
Расположение квартиры очень комфортное - рядом со школой, магазином, рукой добирается Гарлав…
€49,896
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Аникщяй, Литва
3
69 м²
2/2
€69,413
Рекомендовать
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Паланга, Литва
104 м²
2
ВЫБОР ERDMS И СВЕТЛОГО ДОМА ПЕРЕД МОРЕМ. Если вы цените уединение, вам нравится иметь боль…
€368,234
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Вильнюс, Литва
29 м²
2
ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАМЫ В АПСУПЦИОННОМ ДОМЕ! Вы ищете место, которое могло бы стать не только ваш…
€64,900
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Pabrade eldership, Литва
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL