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Купить недвижимость в Подбродзье, Литва

3 объекта найдено
Домв Подбродзье, Литва
Дом
Подбродзье, Литва
68 м² Количество этажей 1
€ 50,000
Домв Подбродзье, Литва
Дом
Подбродзье, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 36,000
SODY SODY В ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ МЕСТЕ, ДО ПАТ-РОУСА Усадьба находится в прекрасном месте - всего…
Домв Подбродзье, Литва
Дом
Подбродзье, Литва
73 м² Количество этажей 1
€ 65,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ 15.78 ARS И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ АРНИОНОМ G. В ПАБРАДЕ…
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