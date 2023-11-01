Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Pabirzes seniunija
  5. Квартиры

Квартиры в Pabirzes seniunija, Литва

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением, с Stillroom в Шилуте, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением, с Stillroom
Шилуте, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
€128,057
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
ПРОДАВАЙТЕ БУТЫЛКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ PILNA! LUCKY HOMES 2 - это дом, предназначенный для комфор…
€241,124
Квартира 2 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/5
€87,443
Дом с Furnace heating в Vikonys, Литва
Дом с Furnace heating
Vikonys, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
СОДИ ДЛЯ ЖЕЛАНИЯ ИМЕТЬ ВАШУ ЛИЧНУЮ КОМНАТУ РАМПЛИ ОЭС. Усадьба находится в живописном месте,…
€38,967
Дом в Giraite, Литва
Дом
Giraite, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
"«ПРЕЛАНДИЯ УЖЕ» - НОВЫЙ СТАТОМ В КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СЛОЖНОГО ДОМА И БУТЫЛК…
€119,897
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Central collector в Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Central collector
Вильнюс, Литва
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 4/9
€144,905
Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с Partial finish, с Local electricity в Паланга, Литва
Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с Partial finish, с Local electricity
Паланга, Литва
Комнаты 4
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
PAJIC SOD (www.sgarden.lt) – - это тандем талантливых и требовательных архитекторов и разраб…
€269,770
Дом с гаражом в Misiunai, Литва
Дом с гаражом
Misiunai, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
МЫ УЖЕ В ГОРОДЕ РАМИЕТИ, ДОМ С 47 АРРИСОМ СОХРАНИТЕ ЗЕМЛЮ. Стакия, город в муниципалитете ра…
€69,203
Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 5/34
В самом высоком небоскребе Клайпеды, Пльсоте, в центре города, продается квартира с 3 комнат…
€173,454
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating в Науяместис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating
Науяместис, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Живой дом J. BASANAVIOR В GATVIEW, NEW, ПУТЬ КАНЕВЬЮ. НАИМЕНОВАНИЕ 3 КОМНАТЫ, ВИРТ ERDVI, ВС…
€41,793
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
ДЛЯ СЕВЕРНОЙ ЖИЗНИ СТАТЕЙ CENTRO, МЫ В АНТАКАЛЕ MICRORAJON, PUTIC OFFER – небольшой строител…
€288,178
Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, без ремонта в Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, без ремонта
Вильнюс, Литва
Комнаты 4
Площадь 121 м²
Этаж 2/4
Это отличный выбор для тех, кто хочет жить в старом городе, где каждый дом имеет свой уникал…
€399,593

Параметры недвижимости в Pabirzes seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти