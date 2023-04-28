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Жильё в Pabirzes seniunija, Литва

Pabirze
1
1 объект найдено
Дом в Pabirze, Литва
Дом
Pabirze, Литва
87 м² Количество этажей 2
€ 10,800

Параметры недвижимости в Pabirzes seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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