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Дома в Paberzes seniunija, Литва

3 объекта найдено
Дом в Dimsa, Литва
Дом
Dimsa, Литва
125 м² Количество этажей 1
€ 58,000
Пакет старый, Димша к. продается вживую. дом Цена 58 000 € Общая информация: Уже есть фундам…
Дом в Paberze, Литва
Дом
Paberze, Литва
50 м² Количество этажей 1
€ 48,000
Дом в Глитишкес, Литва
Дом
Глитишкес, Литва
58 м² Количество этажей 2
€ 150,000
Продается уютный дом в окружении природы с большим участком 13305 га на озере Мусия! Дом рас…

Параметры недвижимости в Paberzes seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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