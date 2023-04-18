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Купить недвижимость в Onuskio seniunija, Литва

Onuskis
1
1 объект найдено
Домв Biciunai, Литва
Дом
Biciunai, Литва
114 м² Количество этажей 1
€ 24,000
113,83 кв.м. м. жилой дом с участком 10 земельных участков и фермерским зданием в Тракай, Он…

Параметры недвижимости в Onuskio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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