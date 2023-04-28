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Дома в Обяляйское староство, Литва

1 объект найдено
Дом в Simaniskis, Литва
Дом
Simaniskis, Литва
175 м² Количество этажей 2
€ 150,000
Район Рок, рядом с прудом, продается в уютной, современно оборудованной усадьбе. Прекрасная …

Параметры недвижимости в Обяляйское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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