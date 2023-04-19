Купить недвижимость в Neveroniu seniunija, Литва

Квартира 3 комнаты Вильнюс, Литва 3 Количество комнат 69 м² 5/9 Этаж

€ 115,991

ПРОДАНО ТЕПЛО 3 КОМНАТЫ БЫЛИ С ДОМОМ! Просторный и теплый 3 к на продажу. квартира В.Мациуле…