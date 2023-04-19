Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Каунасский уезд
  4. Каунасский район

Купить недвижимость в Neveroniu seniunija, Литва

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнатыв Друскининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Друскининкай, Литва
2 Количество комнат 47 м² 2/2 Этаж
€ 72,000
ПРОДАЖА 47.03 КВ.М. 2 КОМНАТЫ. BUAST IN DRUSKINES, BARAVYKES G. 1А. ПУТИ БУДУТ ТОЛЬКО АНТРИ …
Квартира 2 комнатыв Mazuriskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Mazuriskiai, Литва
2 Количество комнат 51 м² 2/3 Этаж
€ 165,000
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 69 м² 5/9 Этаж
€ 115,991
ПРОДАНО ТЕПЛО 3 КОМНАТЫ БЫЛИ С ДОМОМ! Просторный и теплый 3 к на продажу. квартира В.Мациуле…
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 119,000
Продается многообещающая 2-комнатная квартира в Шок, Mushinkai g. 7! Уютная, отремонтирован…
Домв Zemieji Semeniukai, Литва
Дом
Zemieji Semeniukai, Литва
128 м² Количество этажей 2
€ 179,000
VOS на 30 минут. ПУТЬ ИЗ УБРОЧНОГО ЦЕНТРА ГОРОДА, ЕСТЕСТВЕННОГО ДОМА С ОТКРЫТИЕМ В СЕРВАЦИИ …
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 78 м² 9/9 Этаж
€ 187,000
На пресс-стрит в быстро развивающейся части сверхлегочного квартала появился современный и с…
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 131 м² 3/6 Этаж
€ 590,000
ПРОДАНО 3 К. ПОСТРОЕННЫЙ В ПЕРСПЕКТИВНОМ УИЛЬОНЕ НА ПУТИ, В СОГЛАШЕНИИ! Уютная, недавно от…
Домв Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
113 м² Количество этажей 1
€ 35,500
Усадьба с фундаментом дома и наложением рядом с ручьем Ратныч ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продаж…
Квартира 1 комнатав Йонава, Литва
Квартира 1 комната
Йонава, Литва
1 Количество комнат 23 м² 8/9 Этаж
€ 19,500
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 47 м² 6/8 Этаж
€ 189,500
Продается 2 к. квартира прямо рядом с 9 га Оз Парк! Стратегически удобное расположение, хоро…
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 42 м² 4/5 Этаж
€ 125,000
НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА В ИМЕНИ, ПРОЕКТ “ ФОНТАНСКИЙ ДОМ ”, ПРОДАЕТСЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ И ТЕПЛОЙ, 2-КО…
Домв Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
104 м² Количество этажей 1
€ 175,000
ЗАНЯТОСТЬ ВЫПУСКАЕТСЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ I С 10 ARS РАЗДЕЛ СМЕСЬ! Дома в этом уютном доме дерев…

Параметры недвижимости в Neveroniu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти