Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Клайпедский уезд
  4. Нерингский район
  5. Дома

Купить дом в Нерингский район, Литва

Неринга
3
3 объекта найдено
Домв Неринга, Литва
Дом
Неринга, Литва
221 м² Количество этажей 2
€ 1,660,000
Домв Неринга, Литва
Дом
Неринга, Литва
130 м² Количество этажей 2
€ 595,000
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ЧЕРЕЗ ВЫСОКИЙ С ТЕРРАСОМ И СРЕДНЕЙ ЦИМЕЛЕЙ НА ЛЕСНОМ ЧЕРНОМ . К…
Домв Неринга, Литва
Дом
Неринга, Литва
325 м² Количество этажей 2
€ 1,480,000
В месте проведения испытаний центр Нидоса составляет 325,03 кВ. М. КВАРТИРА. Двухэтажное эле…

Параметры недвижимости в Нерингский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти