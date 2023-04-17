Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Клайпедский уезд
  4. Нерингский район
  5. Квартиры

Купить квартиру в Нерингский район, Литва

Неринга
8
Квартира В архив
Очистить
8 объектов найдено
Квартира 5 комнатв Неринга, Литва
Квартира 5 комнат
Неринга, Литва
5 Количество комнат 130 м² 1/2 Этаж
€ 490,000
ПОКУПАТЕЛЬ ERDVUS НА ВЫСОКОМ С ТЕРАСА И В СОЗДАНИИ ВИДИНА ДЛЯ ЛЕСОВОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ. Квартира…
Квартира 1 комнатав Неринга, Литва
Квартира 1 комната
Неринга, Литва
1 Количество комнат 18 м² 2/4 Этаж
€ 119,000
ПРОДАНО В 1 КОМНАТЕ Блэккрекер уже в 20 веке. вначале он был известен как роскошный курорт,…
Квартира 3 комнатыв Неринга, Литва
Квартира 3 комнаты
Неринга, Литва
3 Количество комнат 67 м² 2/3 Этаж
€ 449,168
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КВАРТИРЫ В НЕРИНГЕ МЫ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 12 СТЕКЛОВ КОМПЛЕКСА. 12 УРОКОВ - Жил…
Квартира 2 комнатыв Неринга, Литва
Квартира 2 комнаты
Неринга, Литва
2 Количество комнат 35 м² 1/3 Этаж
€ 237,010
Квартира 3 комнатыв Неринга, Литва
Квартира 3 комнаты
Неринга, Литва
3 Количество комнат 89 м² 2/3 Этаж
€ 576,030
Квартира 2 комнатыв Неринга, Литва
Квартира 2 комнаты
Неринга, Литва
2 Количество комнат 36 м² 2/3 Этаж
€ 224,378
Квартира 3 комнатыв Неринга, Литва
Квартира 3 комнаты
Неринга, Литва
3 Количество комнат 52 м² 1/3 Этаж
€ 359,490
Квартира 5 комнатв Неринга, Литва
Квартира 5 комнат
Неринга, Литва
5 Количество комнат 91 м² 1/3 Этаж
€ 425,000
В НИД, ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ, МКС 5-НЕТНЫЕ НОМЕРА. Эксклюзивное жилье площадью 90,69 кв. М - оче…

Параметры недвижимости в Нерингский район, Литва

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти