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Литва
Клайпедский уезд
Нерингский район
Неринга
Купить недвижимость в Неринга, Литва
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11 объектов найдено
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Квартира 5 комнат
Неринга, Литва
5 Количество комнат
130 м²
1/2 Этаж
€ 490,000
ПОКУПАТЕЛЬ ERDVUS НА ВЫСОКОМ С ТЕРАСА И В СОЗДАНИИ ВИДИНА ДЛЯ ЛЕСОВОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ. Квартира…
Квартира 1 комната
Неринга, Литва
1 Количество комнат
18 м²
2/4 Этаж
€ 119,000
ПРОДАНО В 1 КОМНАТЕ Блэккрекер уже в 20 веке. вначале он был известен как роскошный курорт,…
Квартира 3 комнаты
Неринга, Литва
3 Количество комнат
67 м²
2/3 Этаж
€ 449,168
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КВАРТИРЫ В НЕРИНГЕ МЫ НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 12 СТЕКЛОВ КОМПЛЕКСА. 12 УРОКОВ - Жил…
Дом
Неринга, Литва
221 м²
Количество этажей 2
€ 1,660,000
Квартира 2 комнаты
Неринга, Литва
2 Количество комнат
35 м²
1/3 Этаж
€ 237,010
Квартира 3 комнаты
Неринга, Литва
3 Количество комнат
89 м²
2/3 Этаж
€ 576,030
Квартира 2 комнаты
Неринга, Литва
2 Количество комнат
36 м²
2/3 Этаж
€ 224,378
Квартира 3 комнаты
Неринга, Литва
3 Количество комнат
52 м²
1/3 Этаж
€ 359,490
Квартира 5 комнат
Неринга, Литва
5 Количество комнат
91 м²
1/3 Этаж
€ 425,000
В НИД, ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ, МКС 5-НЕТНЫЕ НОМЕРА. Эксклюзивное жилье площадью 90,69 кв. М - оче…
Дом
Неринга, Литва
130 м²
Количество этажей 2
€ 595,000
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ЧЕРЕЗ ВЫСОКИЙ С ТЕРРАСОМ И СРЕДНЕЙ ЦИМЕЛЕЙ НА ЛЕСНОМ ЧЕРНОМ . К…
Дом
Неринга, Литва
325 м²
Количество этажей 2
€ 1,480,000
В месте проведения испытаний центр Нидоса составляет 325,03 кВ. М. КВАРТИРА. Двухэтажное эле…
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