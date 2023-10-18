ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Литва
Nemunaicio seniunija
Дома
Дома в Nemunaicio seniunija, Литва
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Каунас, Литва
3
47 м²
4/5
Теплая и уютная 3-комнатная квартира продается в самом сердце Сонгавы. Рядом ПК САВАС, детс…
€98,435
Рекомендовать
Дом с газовым отоплением
Панявежис, Литва
69 м²
1
ЧАСТЬ ДОМА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В CATEDROS, В ВЕТРОГЕНЕРАТОРЕ. ЧАСТЬ ИМЕНОВАЛАСЬ ВЕРТИКАЛЬНО, ОДН…
€46,706
Рекомендовать
Дом с Furnace heating
Sarakiskes, Литва
18 м²
1
Продается дом в районе Зарасаи с земельным участком и в 100 м на берегу Белого озера. Белое …
€59,409
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Йонава, Литва
2
44 м²
5/5
Реновация научилась. Двухкомнатная квартира на продажу в Ионаве. __________________________ …
€44,864
Рекомендовать
Дом с гаражом
Jasiske, Литва
162 м²
2
В ПУТИ, ERDMS И МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИВОЙ ДОМ ВЫБРАНЫ. В СЕТИ ВСЕ ЗАКОН, МАГАЗИН, ШКОЛЫ, ТВЕНКИНОВ. …
€124,900
Рекомендовать
Дом с Furnace heating
Тракай, Литва
131 м²
2
ВЫСОКИЙ ДОМ 2 ДОМА В ОТНОШЕНИИ, ТРЕНИНГ РАЙОН! _______________________________ Если вы пол…
€169,365
Рекомендовать
Дом с Furnace heating
Rimaviciai, Литва
307 м²
2
Окружённый природой дом с хозяйственными постройками продаётся. Ища дом вдали от суеты, вы х…
€224,820
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Вильнюс, Литва
2
51 м²
2/6
САМОЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ДИЗАЙН НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВИЛЬОН НОВЫЙ ЦЕНТР Это жилье выделяется для …
€208,705
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
3
62 м²
2/3
€143,327
Рекомендовать
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Bendoriai, Литва
145 м²
2
В Линдиниш, отдельный домашний квартал, полностью оборудованный просторный и удобный 145,03 …
€291,388
Рекомендовать
Дом с гаражом
Вильнюс, Литва
159 м²
2
€240,144
Рекомендовать
Дом
Вильнюс, Литва
130 м²
1
КЛАССИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА ЗАЯВЛЯЕТ A++ CLASS ONE HOUSE С ПРИМЕНЕНИЕМ PILNA! УЗНАЙТЕ НОВЫЕ КАРДА…
€258,793
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Nemunaicio seniunija, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL