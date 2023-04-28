Квартира 8 комнат Каунас, Литва 8 Количество комнат 299 м² 5/5 Этаж

€ 249,000

Продается ул. Гертруда г. 3 непокрытых 300 кв. М. м. м. кирпичный дом чердак. Из проданных м…