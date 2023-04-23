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Литва
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Дома
Дома в Nemezio seniunija, Литва
Дом
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15 объектов найдено
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Дом
Вильнюсский район, Литва
147 м²
Количество этажей 2
€ 249,000
Дом
Talkotiskes, Литва
150 м²
Количество этажей 2
€ 357,000
Дом
Talkotiskes, Литва
150 м²
Количество этажей 2
€ 332,000
Дом
Paliepiai, Литва
134 м²
Количество этажей 1
€ 39,000
10 ЖИВАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРМИНАЦИЯ С СТАТИЕЙ НИЗКОЙ, ТЕМНОЙ К., ПОЛНЫЙ ГОРОД РАДЖОН! Продается уч…
Дом
Paliepiukai, Литва
101 м²
Количество этажей 1
€ 149,000
ПРОДАВАТЬ КАЧЕСТВО И ХОРОШО ПЛАНИРОВАТЬ ОДИН ВЫСОКИЙ ЖИВОЙ ДОМ, КОТОРЫЙ ВЫ ПРОИЗОЙДЕТЕ С ВАШ…
Дом
Paliepiai, Литва
122 м²
Количество этажей 1
€ 252,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АРХИТЕКТУРА A + + КЛАСС ДОМА В КАЛУАХ. Это самый чистый жилой район Вильнюса,…
Дом
Talkotiskes, Литва
170 м²
Количество этажей 1
€ 529,000
ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ РУК ИЛИ КАЛУЙ? …
Дом
Talkotiskes, Литва
153 м²
Количество этажей 1
€ 270,000
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ В ВИЧ-ИНДИЦИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ИЛИ ЧЕЛОВЕКА? МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НОВО…
Дом
Talkotiskes, Литва
121 м²
Количество этажей 1
€ 249,900
ПРОИЗВОДСТВО В АПСУПТИИ, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОСТАВЛЯЮЩЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ КАЧЕСТВЕННЫХ ГО…
Дом
Azuoline, Литва
110 м²
Количество этажей 1
€ 159,000
Просторный и рационально спланированный на продажу, энергетический класс A + +, индивидуальн…
Дом
Talkotiskes, Литва
182 м²
Количество этажей 2
€ 339,000
ПРОДАВАЯ 181.69 КВ.М, ВЫ, ПАТОГРЕССНЫЙ ДОМ ПОЯСЛЕНИЯ С ВЫКЛЮЧЕННЫМ В ТЕЛЕ, ДАЕТ 10-Й ПРОСМОТ…
Дом
Talkotiskes, Литва
182 м²
Количество этажей 2
€ 339,000
ПРОДАВАЯ 181.69 КВ.М, ВЫ, ПАТОГРЕССНЫЙ ДОМ ПОЯСЛЕНИЯ С ОТКРЫТЫМ ГЕРБОДОМ - НА ЯЗЫКЕ, В 10-Й …
Дом
Talkotiskes, Литва
189 м²
Количество этажей 1
€ 699,000
Дом
Talkotiskes, Литва
184 м²
Количество этажей 2
€ 170,000
Дом
Stankutiskes, Литва
180 м²
Количество этажей 2
€ 270,000
ПОЛНЫЕ УЧАСТНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ 180 КВ. М. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛЬЕ ДОМ В ПОВЕРХНОСТИ! Продается двух…
Параметры недвижимости в Nemezio seniunija, Литва
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