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Квартиры в Nemezio seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Paliepiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Paliepiai, Литва
2 Количество комнат 43 м² 1/3 Этаж
€ 99,000

Параметры недвижимости в Nemezio seniunija, Литва

недорогая
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