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Жильё в Nemencines seniunija, Литва

4 объекта найдено
Дом в Santaka, Литва
Дом
Santaka, Литва
Площадь 36 м²
Количество этажей 2
€ 39,000
Дом в Akavitai, Литва
Дом
Akavitai, Литва
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
€ 69,000
Дом в Stripunai, Литва
Дом
Stripunai, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 2
€ 55,000
Дом в Gaukstonys, Литва
Дом
Gaukstonys, Литва
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
€ 199,000

Параметры недвижимости в Nemencines seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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