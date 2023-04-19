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Купить недвижимость в Nemencines miesto seniunija, Литва

Неменчине
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Неменчине, Литва
Квартира 2 комнаты
Неменчине, Литва
2 Количество комнат 30 м² 3/3 Этаж
€ 45,000
Новый современный проект Loft в непубличном, Уолл-стрит. 4. Лист продается с частичной отдел…
Квартира 3 комнатыв Неменчине, Литва
Квартира 3 комнаты
Неменчине, Литва
3 Количество комнат 59 м² 1/3 Этаж
€ 85,000
Новый современный проект Loft в непубличном, Уолл-стрит. 4. ...............................…

Параметры недвижимости в Nemencines miesto seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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