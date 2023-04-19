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Купить квартиру в Nemaksciu seniunija, Литва

Zalpiai
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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Pasesuvys, Литва
Квартира 3 комнаты
Pasesuvys, Литва
3 Количество комнат 85 м² 1/2 Этаж
€ 68,500
ЭРДВУС БЫЛ С ЗЕМЛЕЙ РАЗДЕЛОМ ДЛЯ ВЕРТИННОСТИ И РАМИИ ! Продается 3 к. квартира в Пилате г. …

Параметры недвижимости в Nemaksciu seniunija, Литва

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