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Дома в Наусодское староство, Литва

1 объект найдено
Дом в Viestovenai, Литва
Дом
Viestovenai, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
€ 24,000

Параметры недвижимости в Наусодское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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