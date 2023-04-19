Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Тельшяйский уезд
Плунгеский район
Купить недвижимость в Наусодское староство, Литва
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом
Утена, Литва
77 м²
Количество этажей 2
€ 64,000
В центре Утены, Flower G. log жилой дом на продажу. Есть здание фермы, гараж и теплица. Дом …
Дом
Укмерге, Литва
75 м²
Количество этажей 2
€ 35,000
ЧАСТЬ ИНДИКАТНОГО ДОМА, BASANAVIOUS G. 30, UKMERGY Продается часть дома, Басанавичюс г. 30,…
Дом
Svedai, Литва
144 м²
Количество этажей 1
€ 379,000
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЛЫМ, ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДОМОМ С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСА И 7,5 АРС РАЗДЕ…
Дом
Паланга, Литва
104 м²
Количество этажей 2
€ 280,000
Квартира 3 комнаты
Upyte, Литва
3 Количество комнат
65 м²
1/3 Этаж
€ 125,107
ПРОДАЖА КАЧЕСТВА И МОЛОДЕЖИ 3 К. ПОКУПКА В РОМАНЕ. МЕСТО ПАРКОВКИ BUTI PRINESS ЗАКРЫТО В 9 B…
Квартира 3 комнаты
Неринга, Литва
3 Количество комнат
58 м²
3/4 Этаж
€ 220,000
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
43 м²
1/4 Этаж
€ 78,000
СЕКРЕТНЫЙ - ВТОРОЙ ДОМ • МАЛЕНЬКОЕ СОЗДАНИЕ, ТОЛЬКО 4 ВЫСОКИХ; • ТОРГОВЛЯ ТРИ ДОМА В ПРОЕКТ…
Дом 5 комнат
Ketvergiai, Литва
5 Количество комнат
327 м²
€ 352,226
Литва, Клайпедский район, деревня Кетвергяй, в очень красивом месте, недалеко от леса, на по…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
44 м²
1/5 Этаж
€ 185,000
ПРОДАНО ВАМ, 44.05 КВ.М БЫЛИ С ТЕРАСА, МЫ ВСЕ ДОМА, В ПРЕСЕССИИ НАПИСИ РАЙОН - СВЕТ, ПРОЕКТ …
Квартира 2 комнаты
Шилуте, Литва
2 Количество комнат
55 м²
4/5 Этаж
€ 45,000
2 комнаты с вилкой, перемена G. 12A Продается аккуратная 2 комнаты с голиевой квартирой в Si…
Дом
Salos, Литва
77 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
For sale, a newly built, high-quality two-story unblocked house on Paluknis Street, in the H…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
47 м²
6/8 Этаж
€ 189,500
Продается недавно меблированная, современная, 2 к. квартира всего 9 га Оз Парк! Стратегическ…
Параметры недвижимости в Наусодское староство, Литва
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты