Купить недвижимость в Наусодское староство, Литва

Квартира 2 комнаты Вильнюс, Литва 2 Количество комнат 44 м² 1/5 Этаж

€ 185,000

ПРОДАНО ВАМ, 44.05 КВ.М БЫЛИ С ТЕРАСА, МЫ ВСЕ ДОМА, В ПРЕСЕССИИ НАПИСИ РАЙОН - СВЕТ, ПРОЕКТ …