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Купить дом в Науйойи-Акмяне, Литва

1 объект найдено
Домв Науйойи-Акмяне, Литва
Дом
Науйойи-Акмяне, Литва
114 м² Количество этажей 1
€ 139,999
2023 МЕТОД СТАТУС, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + + ДОМ КЛАССА. = = = = = = = = = = = = = = = =…
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