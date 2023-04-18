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Купить недвижимость в Науйойи-Акмяне, Литва

2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Науйойи-Акмяне, Литва
Квартира 3 спальни
Науйойи-Акмяне, Литва
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 35,000
Parduodamas renovuotas šiltas, funkcionalaus išplanavimo 64,5 kv.m 3-jų kambar…
Домв Науйойи-Акмяне, Литва
Дом
Науйойи-Акмяне, Литва
114 м² Количество этажей 1
€ 139,999
2023 МЕТОД СТАТУС, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + + ДОМ КЛАССА. = = = = = = = = = = = = = = = =…
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