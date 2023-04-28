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Жильё в Naujasis Daugeliskis eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Bausiske, Литва
Дом
Bausiske, Литва
48 м² Количество этажей 1
€ 18,000
ПРОДАЖА ДОМА 47,87 АРС С СТРОИТЕЛЬНЫМ СЕНОКОМ НЕСКОЛЬКО НЕКОТОРЫХ, НЕЗНАЧЕННЫХ РАЙ. ЗА 300 Г…

Параметры недвижимости в Naujasis Daugeliskis eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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