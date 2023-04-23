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Жильё в Mosedzio seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Skuodo Priemiestis, Литва
Дом
Skuodo Priemiestis, Литва
109 м² Количество этажей 1
€ 55,000
ПРОДАЖА 7 HA SODYBA РАЗДЕЛ R. (НЕТОЛИ МОЗЫ) ИЗМЕНЕНИЯ ВИДЕО: https://www.facebook.com/NTobje…

Параметры недвижимости в Mosedzio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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