Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Утенский уезд
  4. Молетский район

Жильё в Молетский район, Литва

Giedraiciai
1
6 объектов найдено
Дом в Giedraiciai, Литва
Дом
Giedraiciai, Литва
153 м² Количество этажей 2
€ 390,000
Дом в Gulbine, Литва
Дом
Gulbine, Литва
95 м² Количество этажей 2
€ 189,500
Дом в Miskiniai, Литва
Дом
Miskiniai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 69,000
Clearing old, Pushaloths. sold homestead along with a plot of 13.58 ha PRICE 69 000 € Genera…
Квартира 2 комнаты в Gulbine, Литва
Квартира 2 комнаты
Gulbine, Литва
2 Количество комнат 54 м² 5/5 Этаж
€ 77,000
ПОРЯДОК ПОДЕЛИТЬСЯ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В МОЛУНДАХ, В ДАЛЬНЕЙШИХ ВОРОТАХ ! ОЧЕНЬ ПАТОГ РАСПОЛОЖЕНИ…
Дом в Mazeikiai, Литва
Дом
Mazeikiai, Литва
83 м² Количество этажей 1
€ 76,000
83 КВ ОТНОСИТСЯ К. М ДОМ ДО ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ С РАЗДЕЛОМ МОЛИДОВ, НИЗКИХ ! SODY RANDASED В АП…
Дом в Klabiniai, Литва
Дом
Klabiniai, Литва
79 м² Количество этажей 1
€ 11,000
Усадьба на продажу в Молетайском районе. В деревне Клабинес, возле плотины старой мельницы. …

Параметры недвижимости в Молетский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти