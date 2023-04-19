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Купить дом в Miroslavo seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Balkasodis, Литва
Дом
Balkasodis, Литва
100 м² Количество этажей 1
€ 79,500
Усадьба Дирмбилк к. 7, Алитау р., С участком 0,370 га жилой недвижимости и сельскохозяйствен…

Параметры недвижимости в Miroslavo seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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