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Купить дом в Mieziskiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Putiliskiai, Литва
Дом
Putiliskiai, Литва
77 м² Количество этажей 1
€ 35,000
Живой дом, воскресенье G. НЕ СИЛА К. С СКЛИПУ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ. ГЛАВНАЯ ОБЩА…
Домв Kulbiai, Литва
Дом
Kulbiai, Литва
97 м² Количество этажей 1
€ 10,900
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДОМ РОССИИ НЕКОТОРЫЙ, ПАНЕВИС РАЙ. У нас есть 5 номеров, виртчен. ДОМ СЕНОВАЛ,…

Параметры недвижимости в Mieziskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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