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Купить квартиру в Mieziskiu seniunija, Литва

Mieziskiai
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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Mieziskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Mieziskiai, Литва
3 Количество комнат 58 м² 2/2 Этаж
€ 39,900
Продается 3-комнатная квартира, В прекрасной, Ананасовой зоне, до Panecase 13 км. Для тех, к…

Параметры недвижимости в Mieziskiu seniunija, Литва

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