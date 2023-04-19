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Купить недвижимость в Mieziskiu seniunija, Литва

Mieziskiai
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3 объекта найдено
Домв Putiliskiai, Литва
Дом
Putiliskiai, Литва
77 м² Количество этажей 1
€ 35,000
Живой дом, воскресенье G. НЕ СИЛА К. С СКЛИПУ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ. ГЛАВНАЯ ОБЩА…
Квартира 3 комнатыв Mieziskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Mieziskiai, Литва
3 Количество комнат 58 м² 2/2 Этаж
€ 39,900
Продается 3-комнатная квартира, В прекрасной, Ананасовой зоне, до Panecase 13 км. Для тех, к…
Домв Kulbiai, Литва
Дом
Kulbiai, Литва
97 м² Количество этажей 1
€ 10,900
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДОМ РОССИИ НЕКОТОРЫЙ, ПАНЕВИС РАЙ. У нас есть 5 номеров, виртчен. ДОМ СЕНОВАЛ,…

Параметры недвижимости в Mieziskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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