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Жильё в Mielagenai eldership, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Kalnine, Литва
Дом с Furnace heating
Kalnine, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
В Игналинском районе, в деревне Калнин, продается бывшая усадьба. Усадьба предлагает прекрас…
€5,000

Параметры недвижимости в Mielagenai eldership, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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