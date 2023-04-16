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Купить недвижимость в Mickunai Eldership, Литва

11 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Kairenai, Литва
Квартира 1 комната
Kairenai, Литва
1 Количество комнат 29 м² 2/4 Этаж
€ 26,000
ПОДЕЛИТЬСЯ DAL ПРИМЕНЕНИЕ КРОП ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НОВЫЙ ВИЛЛ ! КУПИТЬ В ВНИМАНИЕ МЕСТО - VOS PO…
Домв Gailiunai, Литва
Дом
Gailiunai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 140,000
ПРОДАНО ПОЛНЫМ 80 КВ. М ДОМ В ДЕВУШКАХ! Удобное местное расположение, хорошая асфальтирован…
Домв Gailiunai, Литва
Дом
Gailiunai, Литва
231 м² Количество этажей 2
€ 220,000
231 КВ ОТНОСИТСЯ К. М. ДОМ В ДЕВУШКАХ! ____________________________________________________…
Домв Kairenai, Литва
Дом
Kairenai, Литва
328 м² Количество этажей 2
€ 725,000
Современный эксклюзивный дизайнерский дом, окруженный природой, рядом с региональным парком,…
Домв Kairenai, Литва
Дом
Kairenai, Литва
247 м² Количество этажей 2
€ 319,913
Добро пожаловать в ваш новый дом, где пространство и комфорт находятся в идеальном равновеси…
Домв Darzeliai, Литва
Дом
Darzeliai, Литва
184 м² Количество этажей 2
€ 135,000
Создание индивидуального жилого дома в садовом сообществе со многими постоянными соседями. П…
Квартира 3 комнатыв Gailiunai, Литва
Квартира 3 комнаты
Gailiunai, Литва
3 Количество комнат 46 м² 1/1 Этаж
€ 34,871
Домв Kairenai, Литва
Дом
Kairenai, Литва
291 м² Количество этажей 2
€ 240,000
ДОМ ВЫБРАН, ВЫБОРЫ ЖИВУТ ДВА СЕМЬИ. В ХОРОШЕМ И ПАТОГИОМ МЕСТЕ ДОМАШНИЕ ПУТЫ ВЕРИТ В БОЛЬШИХ…
Домв Gailiunai, Литва
Дом
Gailiunai, Литва
38 м² Количество этажей 1
€ 45,000
Домв Gailiunai, Литва
Дом
Gailiunai, Литва
45 м² Количество этажей 1
€ 49,999
Половина дома с участком для продажи, в тихом месте - Гандра г, в Новом Вильнюсе. Дом владее…
Домв Uosininkai I, Литва
Дом
Uosininkai I, Литва
61 м² Количество этажей 1
€ 67,000
Часть дома для продажи в Назначенном Г., Лавориш, с его естественным углом на участке земли …

Параметры недвижимости в Mickunai Eldership, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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