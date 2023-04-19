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Купить недвижимость в Meskuiciu seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Naisiai, Литва
Дом
Naisiai, Литва
71 м² Количество этажей 1
€ 100,000
ДОМ ДОМА ДЛЯ СВЕТА РАДЖ. В ПРАВИЛАХ, БАГДОНГИРИ Г.. - Дом одноэтажный, полностью оборудованн…

Параметры недвижимости в Meskuiciu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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