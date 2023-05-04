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Дома в Merkines seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Ilgai, Литва
Дом
Ilgai, Литва
181 м² Количество этажей 2
€ 75,000
СОД С МНОГО ВОДЫ ДЛЯ ВЫБОРОВ ВЫБОРОВ СКАЗЧЕВ, ДЛИННЫХ РЫНКОВ. АЛИТАУС РАЙ. ----------------…

Параметры недвижимости в Merkines seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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