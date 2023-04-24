Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Алитусский уезд
Варенский район
Жильё в Merkines seniunija, Литва
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом
Pustalaukis, Литва
150 м²
Количество этажей 2
€ 323,046
ПРОДАНО В ДОМЕ ДВУХ ВЫСОКИХ, ЭРДВУС И СВЕТ, С НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ТЕРАСА. РАМИ И ПРОЦЕДУРА ЖИЗНИ, …
Дом
Azuoline, Литва
135 м²
Количество этажей 2
€ 116,095
В ГИПЦОВ ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫХ МЫ НЕ В ЗАКОНЕ И ДОСТИГНУТ ПОЛНУЮ ЗЕЛО? ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПУТЬ К ВАМ…
Дом
Каунас, Литва
223 м²
Количество этажей 2
€ 136,285
-------------------------------------------------- -----------------------------------------…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
66 м²
5/5 Этаж
€ 292,660
Дом
Puoriai, Литва
157 м²
Количество этажей 2
€ 160,514
Приглашаем вас на День открытых дверей, который состоится 20 апреля. 6:00 вечера-7 вечера. …
Дом
Sudmantai, Литва
87 м²
Количество этажей 1
€ 156,476
ЗАБРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС!!!! УКАЗАННЫЙ НОВЫЙ ЗАЯВЛЕНИЕ ДОМА В ИСТИНЕ. В ЭТОМ ГОДУ, LAISVI DU HO…
Дом
Salos, Литва
65 м²
Количество этажей 2
€ 121,041
For sale, a newly built, high-quality two-story unblocked house on Paluknis Street, in the H…
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
52 м²
2/3 Этаж
€ 99,942
UNICAL 2 НОМЕРА С ПАРКОВКОЙ ERDVIA, СТРАНА CENTRO. ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, АУТЕНТИЧНЫЙ ЕБРР С В…
Квартира 3 комнаты
Giraite, Литва
3 Количество комнат
60 м²
1/2 Этаж
€ 92,875
НОВАЯ постройка A + + классные квартиры в Girait!!! Закрытый квартал, все городские коммуник…
Дом
Вильнюс, Литва
189 м²
Количество этажей 1
€ 705,654
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат
26 м²
2/4 Этаж
€ 52,495
Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Паланга поможет вам быстр…
Дом
Talkotiskes, Литва
189 м²
Количество этажей 1
€ 705,654
Параметры недвижимости в Merkines seniunija, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты