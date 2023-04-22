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Жильё в Mazoji Riese, Литва

Zemieji Rusokai
2
4 объекта найдено
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
111 м² Количество этажей 2
€ 163,000
ЦЕНА РИБОТА, ПРИМЕНЯЕМАЯ К ПЕРВОМУ БРОНИРОВАНИЮ! MTown - НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕД…
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
137 м² Количество этажей 1
€ 225,000
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
137 м² Количество этажей 1
€ 225,000
Дом в Bendoriai, Литва
Дом
Bendoriai, Литва
111 м² Количество этажей 2
€ 249,000
MTown - NEW STATES IN THE ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL OF THE NEW STATES, RAMIO AND BESIVYSTA…

Параметры недвижимости в Mazoji Riese, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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