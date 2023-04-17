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Купить недвижимость в Mazeikiu apylinkes seniunija, Литва

13 объектов найдено
Домв Kurmaiciai, Литва
Дом
Kurmaiciai, Литва
73 м² Количество этажей 2
€ 70,000
A LIVING HOUSE IS INDICATED IN THE COURT. GENERAL INFORMATION Location: Needs r. self., Kur…
Домв Kurmaiciai, Литва
Дом
Kurmaiciai, Литва
67 м² Количество этажей 1
€ 54,000
A LIVING HOUSE IS INDICATED IN THE COURT. GENERAL INFORMATION Location: Needs r. self., Kur…
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
44 м² Количество этажей 2
€ 28,000
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 65,000
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
44 м² Количество этажей 2
€ 28,000
Продается 9.13 а. садовый участок с домом, нуждается р. self., Trouser 14 г. 22 садовника в …
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 65,000
Край садовый дом на продажу с 22-го века. участок в красивом месте у реки Вента. S / B "Pow…
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
44 м² Количество этажей 2
€ 28,000
Домв Troskuciai, Литва
Дом
Troskuciai, Литва
80 м² Количество этажей 2
€ 65,000
Край садовый дом на продажу с 22-го века. участок в красивом месте у реки Вента. S / B "Pow…
Домв Kurmaiciai, Литва
Дом
Kurmaiciai, Литва
86 м² Количество этажей 1
€ 129,000
НОВЫЙ Реновированный Живой Дом СОВРЕМЕННЫЙ, ПОЛНЫЙ ЖИВОЙ ДОМ ВКЛЮЧЕН. ДОМ ПРОДАЕТСЯ ВСЕМ БЕ…
Домв Kurmaiciai, Литва
Дом
Kurmaiciai, Литва
73 м² Количество этажей 2
€ 80,000
Живой дом включен в суд. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: необходимо р. self., Kurmens k., Ži…
Домв Kurmaiciai, Литва
Дом
Kurmaiciai, Литва
67 м² Количество этажей 1
€ 58,000
Живой дом включен в суд. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: необходимо р. self., Kurmaitos k., …
Квартира 2 комнатыв Krakiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Krakiai, Литва
2 Количество комнат 44 м² 4/5 Этаж
€ 29,000
Домв Kalnenai, Литва
Дом
Kalnenai, Литва
218 м² Количество этажей 2
€ 28,000
СОСТОЯНИЕ НЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ ПРОЕКТАМ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Расположение: Малые районы. Троцкий к, В…

Параметры недвижимости в Mazeikiu apylinkes seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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