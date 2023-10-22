ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Литва
Мажейкяй
Дуплексы
Дуплексы в Мажейкяй, Литва
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с With bathhouse
Nevezis, Литва
86 м²
1
СОДЫБА-ПУТИ, ГОРОЖАНЕ, 15 КМ. ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВЛАСТНОГО ГОРОДА. ОЧЕНЬ РАМИ МЕСТОПОЛОЖЕ…
€64,792
Рекомендовать
Дом с гаражом, с интернетом, с With furniture
Клайпеда, Литва
223 м²
2
Продается просторный 2-этажный дом с подвальным жилым домом на солнце, в Кетвере, район Клай…
€207,912
Рекомендовать
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Skrabine, Литва
106 м²
1
In a particularly beautiful natural area surrounded by nature, in the SCAID, new constructio…
€168,459
Рекомендовать
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Шяуляй, Литва
198 м²
1
Описание ДОМ ДОМА ДЛЯ СВЕТА РАДЖ. На рынке, образец G.. - Дом нуждается в ремонте; - Хороший…
€79,744
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с интернетом, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
3
66 м²
1/5
ИНДИКАТОРНОЕ 3 КОМНАТЫ (66,47 м²) ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПОДГОТОВКЕ С TERASA И LAND SKLYP …
€348,852
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Вильнюс, Литва
2
47 м²
3/3
€80,344
Рекомендовать
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Таураге, Литва
117 м²
1
1 ДОМ ВЫСОКОЙ С МАНСАРДОЙ ПРЕИМУЩЕСТВО: - безопасный и тихий район города; - освещенная ули…
€39,872
Рекомендовать
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Каунас, Литва
117 м²
2
€199,020
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Partial finish, с Local electricity
Паланга, Литва
3
54 м²
2/3
POILSIS CRIPELNO MELNO - это рекреационный комплекс, состоящий из завораживающей виллы и спа…
€237,015
Рекомендовать
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Simaniskis, Литва
175 м²
2
Скалистый район, рядом с прудом, продается в уютной, современно оборудованной усадьбе. Отлич…
€134,568
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Утена, Литва
3
55 м²
5/5
ПОДВЕРГНУТОЕ PATOGUS ОБЪЯСНЕНИЕ 3-ХИР КОМНАТЫ КУПЛЕНЫ В РЕАЛИЗАЦИИ G. В УТЕНЕ. Для покупате…
€55,561
Рекомендовать
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Панявежис, Литва
217 м²
2
€322,193
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL