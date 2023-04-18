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Купить недвижимость в Marijampolio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Домв Akmeniskes, Литва
Дом
Akmeniskes, Литва
71 м² Количество этажей 2
€ 46,000
Квартира 2 комнатыв Akmeniskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Akmeniskes, Литва
2 Количество комнат 36 м² 2/2 Этаж
€ 70,000

Параметры недвижимости в Marijampolio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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