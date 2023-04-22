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Дома в Мариямполе, Литва

4 объекта найдено
Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
63 м² Количество этажей 1
€ 54,500
MARIJAMPOLIC CITY CENTER продает уютный SKLYPAS с домом. В очень удобной части города, на у…
Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
52 м² Количество этажей 1
€ 42,000
Деревянный дом на продажу с 4-го века. участок и здание фермы Зимой – очень старый, богатый …
Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
263 м² Количество этажей 2
€ 132,000
Просторный жилой дом на продажу Клайпеда г. Отличный вариант для поиска новых домов для боль…
Дом в Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
202 м² Количество этажей 2
€ 334,000
Аналоговый без нового строительства, две современные трехкомнатные квартиры на двух этажах в…
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