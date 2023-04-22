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Квартиры в Мариямполе, Литва

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Мариямполе, Литва
Квартира 2 комнаты
Мариямполе, Литва
2 Количество комнат 49 м² 5/5 Этаж
€ 48,000
Квартира 3 комнаты в Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты
Мариямполе, Литва
3 Количество комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 60,000
3-комнатная квартира на продажу в удобном месте, Каунас г. 66, Мариямполе. Квартира на треть…
Квартира 2 комнаты в Мариямполе, Литва
Квартира 2 комнаты
Мариямполе, Литва
2 Количество комнат 49 м² 5/5 Этаж
€ 57,000
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ОБОРУДОВАНИЕ 2 КОМНАТЫ С БАЛКОНОМ, ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО СЕГОДНЯ! Уютн…
Квартира 3 комнаты в Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты
Мариямполе, Литва
3 Количество комнат 48 м² 2/1 Этаж
€ 29,000
Продается квартира в двух этажах в четырехэтажном доме. На первом этаже есть бубнок и кухня,…
Квартира 3 комнаты в Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты
Мариямполе, Литва
3 Количество комнат 184 м² 2/3 Этаж
€ 269,000
Аналоговый без нового строительства, две современные трехкомнатные квартиры на двух этажах в…
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