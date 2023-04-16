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Купить недвижимость в Мариямпольское самоуправление, Литва

Мариямполе
8
13 объектов найдено
Домв Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
63 м² Количество этажей 1
€ 54,500
MARIJAMPOLIC CITY CENTER продает уютный SKLYPAS с домом. В очень удобной части города, на у…
Домв Obeline, Литва
Дом
Obeline, Литва
71 м² Количество этажей 2
€ 29,000
Охраняемый сад с кирпичным домом на продажу - Обелический сад в общине. Аккуратный садовый …
Квартира 3 комнатыв Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты
Мариямполе, Литва
3 Количество комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 60,000
3-комнатная квартира на продажу в удобном месте, Каунас г. 66, Мариямполе. Квартира на треть…
Квартира 3 комнатыв Kalnynai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kalnynai, Литва
3 Количество комнат 59 м² 4/5 Этаж
€ 57,000
ПРОДАЖА - СОВМЕСТИМОСТЬ, ТАМБАРИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТОПЦИИ ПАТОЗ, МАРИУММАФОЛЫ ___________________…
Домв Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
52 м² Количество этажей 1
€ 42,000
Деревянный дом на продажу с 4-го века. участок и здание фермы Зимой – очень старый, богатый …
Домв Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
63 м² Количество этажей 1
€ 58,500
MARIJAMPOLIC CITY CENTER продает уютный SKLYPAS с домом. В очень удобной части города, на у…
Квартира 2 комнатыв Мариямполе, Литва
Квартира 2 комнаты
Мариямполе, Литва
2 Количество комнат 49 м² 5/5 Этаж
€ 57,000
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ОБОРУДОВАНИЕ 2 КОМНАТЫ С БАЛКОНОМ, ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО СЕГОДНЯ! Уютн…
Квартира 2 комнатыв Моколай, Литва
Квартира 2 комнаты
Моколай, Литва
2 Количество комнат 49 м² 5/5 Этаж
€ 50,700
В стратегически комфортабельной части города на улице Уосупио продается двухкомнатная кварти…
Домв Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
263 м² Количество этажей 2
€ 132,000
Просторный жилой дом на продажу Клайпеда г. Отличный вариант для поиска новых домов для боль…
Домв Geleziniai, Литва
Дом
Geleziniai, Литва
148 м² Количество этажей 2
€ 60,000
ПОКАЗАТЬ РЕКОНСТРАТИРОВАННЫЙ ДОМ В ОБОРОТЕ ЖЕЛЧ, VOS 12 KM. ИЗ МАРИЖАМА В 2019 году дом был…
Квартира 3 комнатыв Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты
Мариямполе, Литва
3 Количество комнат 48 м² 2/1 Этаж
€ 29,000
Продается квартира в двух этажах в четырехэтажном доме. На первом этаже есть бубнок и кухня,…
Домв Мариямполе, Литва
Дом
Мариямполе, Литва
202 м² Количество этажей 2
€ 334,000
Аналоговый без нового строительства, две современные трехкомнатные квартиры на двух этажах в…
Квартира 3 комнатыв Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты
Мариямполе, Литва
3 Количество комнат 184 м² 2/3 Этаж
€ 269,000
Аналоговый без нового строительства, две современные трехкомнатные квартиры на двух этажах в…

Параметры недвижимости в Мариямпольское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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